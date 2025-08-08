Бійці 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської підняли над містом свій стяг, щоб кожен розумів: вони тримають оборону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 155-ту ОМБр.

Що відомо про ситуацію в Покровську?

У бригаді показали відео зі своїм стягом та пояснили, для чого підняли його над містом.

155 ОМБр підняла свій стяг, щоб кожен бачив: ми тут, ми стоїмо, ми тримаємо оборону. Покровськ залишається українським. Слава Україні!

– заявили там.

Військові 155-ї ОМБр імені Анни Київської підняли свій прапор над Покровськом: відео бригади

Зазначимо, що Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Росіяни намагаються просунутися вглиб, зокрема в районах Покровська, Мирнограда й Родинського.

Окупанти ведуть активні штурми, щоб захопити Покровськ. Окрім цього, вони змінюють тактику від прямолінійних атак до диверсій. Зокрема, раніше фіксувалися проникнення російських ДРГ безпосередньо в межі міста. Проте Сили оборони швидко ліквідували їх.