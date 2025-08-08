Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что этот населенный пункт является важным. Именно в районе Родинского проходит логистический маршрут и есть тактические высоты.

Какая опасность от захвата Покровска?

В районе города Родинское есть шахты, терриконы, заняв которые можно закрыть еще одну дорогу, которая идет западнее. Кроме того, мы видим другую сторону этого полукольца – с юго-запада, где есть поселок Котлино.

Враг пытается атаковать этот населенный пункт, зайти туда и перерезать большую трассу на Павлоград.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Если это произойдет, то логистика будет перерезана. Она и сейчас очень тяжелая. Эвакуировать людей из Покровска, доставлять им все необходимое – крайне сложно, поэтому власти призывают к полной эвакуации гражданских,

Если враг достигнет своей цели, полностью перережет логистику и возьмет дорогу под свой огневой контроль, тогда Покровску и Мирнограду будет очень трудно защищаться. Оккупанты смогут перейти к штурмовым действиям непосредственно в отношении этих населенных пунктов,

– отметил Денис Попович.

Потеря двух таких крупных городов будет иметь оперативно-тактическое значение. Враг сможет продвигаться в Днепропетровскую область, попытаться захватывать в ней новые территории.

Мы слышим, что там сейчас формируют линии обороны, которые соответствуют требованиям современной войны. Но стоит понимать, что любая линия обороны является хорошей, пока к ней не подойдет враг.

Заметим, в Генштабе не подтвердили сообщения, что Покровск якобы окружили. Противник действительно делает попытки перерезать нашу логистику. Оккупанты наступают северо-восточнее Покровска, но украинское командование работает над усилением обороны на этом направлении.