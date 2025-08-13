12 августа россияне предприняли попытку проникновения вглубь территории операционной зоны 19-го армейского корпуса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 19-армейский корпус в Facebook.

Как на Покровском направлении россиян взяли в плен?

В ходе боевых действий, произошло проникновение малых групп противника вглубь территории операционной зоны 19-го армейского корпуса. Благодаря слаженным действиям бойцов 93-й ОМБр "Холодный Яр" были уничтожены пять военнослужащих врага и еще четверо взяты в плен,

– говорится в сообщении.

По словам пленных, они принадлежат к 132-й отдельной мотострелковой бригаде.

Украинские военные взяли в плен россиян: смотрите видео

Как уточняет "Милитарный", проникновение произошло вблизи Кучеревого Яра и Золотого Колодца. По данным DeepState на 11 августа, на этом участке фронта враг смог продвинуться примерно на 15 километров вглубь украинской обороны.

"С Кучеревого Яра через лесополосы противник добрался до села Веселое, где осуществляет накопление сил", – добавляет издание.

Эти населенные пункты расположены на Покровском направлении, где только за сутки 12 августа украинские силы отбили 47 штурмовых и наступательных атак. Ожесточенные бои шли у Попового Яра, Маяка, Рубежного, Владимировки, Колодезей, Никаноровки, Котлиного, Нового Шахматного, Новоэкономичного, Звериного, Удачного, Лысовки, а также в направлениях Покровска, Золотого Колодезя, Родинского и Луча.

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной и меняется очень быстро.