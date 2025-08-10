Теперь оккупанты, которые шли штурмом на украинских защитников, традиционно уверяют, что якобы воевать не хотели, и их на самом деле обманули. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео 425 ОШП "Скала" за 8 августа.

Смотрите также ВСУ с помощью дрона взяли в плен 2 россиян: оккупант рассказал, как это было

Что говорят пленные оккупанты о войне и Путине?

Украинские военные отмечают, что взятые в плен россияне планировали наступление.

Теперь вместо угроз – страх, нытье и классическое "нас обманули",

– отметили в полку.

Оккупанты рассказывают, что российская армия несет потери в мясных штурмах.

"Я из восьми человек дошел до точки только один. Я видел, как моих друзей разрывало на куски. Они до сих пор мне снятся", – заявляет один из них.

Бывали и случаи, что из 20 человек спаслось человек 5 – 10, а остальные – "300-е", а иногда – все без вести пропавшие.

Другой россиянин говорит, что для него "самое страшное – это смерть, не вернуться домой, не увидеть маму, не увидеть сына".

Я пошел в военкомат, подписывать контракт, с целью вернуть водительское удостоверение. Сейчас думаю, что лучше бы почтальоном служил, на велосипеде ездил,

– жалуется оккупант.

Другой говорит, что его якобы даже пытали и упекли в СИЗО, чтобы он подписал контракт.

А еще одного – отправляли на "строительство".

Меня обманули, короче... На**али и об**али. "Поедешь, Валера, на стройку". Ну, на стройку – так на стройку. И вот такая у меня "стройка",

– жалуется тот.

Говорят, что их пугали, что "такие все х**овые там", но как увидели все своими глазами, то "по-другому стало". Когда они сдались в плен, то не пожалели об этом ни на секунду.

"Страшно видеть, как ребята погибают мучительной смертью из-за какого-то недоумка в Кремле", – скулит еще один оккупант.

Что рассказывают пленные россияне: смотрите видео

В конце концов они все хором поблагодарили, что украинские воины сохранили им жизнь и "глубоко раскаялись" за преступления против Украины.