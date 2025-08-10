Тепер окупанти, які йшли штурмом на українських захисників, традиційно запевняють, що нібито воювати не хотіли, і їх насправді обдурили. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео 425 ОШП "Скала" за 8 серпня.

Українські військові зауважують, що взяті у полон росіяни планували наступ.

Тепер замість погроз – страх, скиглення і класичне "нас обдурили",

– зазначили у полку.

Окупанти розповідають, що російська армія зазнає втрат у м'ясних штурмах.

"Я з восьми людей дійшов до точки тільки один. Я бачив, як моїх друзів розривало на шматки. Вони досі мені сняться", – заявляє один із них.

Бували й випадки, що із 20 людей врятувалося осіб 5 – 10, а решта – "300-ті", а подекуди – усі безвісти зниклі.

Інший росіянин каже, що для нього "найстрашніше – це смерть, не повернутися додому, не побачити маму, не побачити сина".

Я пішов у військкомат, підписувати контракт, з метою повернути водійське посвідчення. Зараз думаю, що краще б листоношею служив, на велосипеді їздив,

– бідкається окупант.

Інший каже, що його нібито навіть катували та запроторили до СІЗО, аби він підписав контракт.

А ще одного – відправляли на "будівництво".

Мене обдурили, коротше... На**али й об'**али. "Поїдеш, Валеро, на будівництво". Ну, на будівництво – так на будівництво. І ось таке в мене "будівництво",

– бідкається той.

Кажуть, що їх лякали, що "такі всі х**ові там", але як побачили все на свої очі, то "по-іншому стало". Коли вони здалися в полон, то не пошкодували про це ні на секунду.

"Страшно бачити, як хлопці гинуть болісною смертю через якогось недоумка у Кремлі", – скиглить ще один окупант.

Що розповідають полонені росіяни: дивіться відео

Зрештою вони усі хором подякували, що українські воїни зберегли їм життя та "глибоко розкаялися" за злочини проти України.