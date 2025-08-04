Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу 155 окремої механізованої бригади.

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Як дрон взяв окупантів у полон?

Зазначається, що унікальну операцію провели на Покровському напрямку. Російські військові добровільно здалися в полон воїнам ЗСУ і зберегли собі життя.

Сили оборони поділили фрагментом інтерв'ю, у якому один з полонених, на ім'я Іван, розповідає свою історію. Росіянин каже, що приїхав в Україну з Воронезької області. Контракт він підписав у травні 2025 року, бо хотів заробити собі на квартиру.

Останнім часом труднощі в житті були – фінансові та з роботою туго стало. З рідними проблеми, з близькими. Мене накотило і я кажу: "Піду на контракт"... Набридло все, вирішив підписати контракт. Обіцяли, що буду водієм,

– розповідає він.

Окупант поділився, що побачив український дрон на полі бою, після чого підняв руки вгору. Після цього безпілотник допоміг Івану вийти на позиції ЗСУ.

"Було пекло, просто пекло. Для такої війни я не був підготовлений", – каже росіянин.

Повне інтерв'ю російського полоненого: дивіться відео

До речі, це вже не перший подібний випадок. Днями 63 бригада взяла у полон окупанта за допомогою дрона з гучномовцем. Спочатку той ховався від ЗСУ, але зрештою вийшов з піднятими руками.