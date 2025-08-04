Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 155 отдельной механизированной бригады.

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Как дрон взял оккупантов в плен?

Отмечается, что уникальную операцию провели на Покровском направлении. Российские военные добровольно сдались в плен воинам ВСУ и сохранили себе жизнь.

Силы обороны поделились фрагментом интервью, в котором один из пленных, по имени Иван, рассказывает свою историю. Россиянин говорит, что приехал в Украину из Воронежской области. Контракт он подписал в мае 2025 года, потому что хотел заработать себе на квартиру.

В последнее время трудности в жизни были – финансовые и с работой туго стало. С родными проблемы, с близкими. Меня накатило и я говорю: "Пойду на контракт"... Надоело все, решил подписать контракт. Обещали, что буду водителем,

– рассказывает он.

Оккупант поделился, что увидел украинский дрон на поле боя, после чего поднял руки вверх. После этого беспилотник помог Ивану выйти на позиции ВСУ.

"Было ад, просто ад. Для такой войны я не был подготовлен", – говорит россиянин.

Полное интервью российского пленного: смотрите видео

Кстати, это уже не первый подобный случай. На днях 63 бригада взяла в плен оккупанта с помощью дрона с громкоговорителем. Сначала тот прятался от ВСУ, но в конце концов вышел с поднятыми руками.