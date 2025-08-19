Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в разговоре с 24 Каналом предположил, могут ли россияне начать мощное наступление на Запорожье. Также он указал на важность Запорожского направления как для ВСУ, так и для оккупантов.

Как украинские силы препятствуют движению врага на Запорожье?

Нарожный отметил, что сейчас ситуация на юге Украины относительно спокойная, если сравнивать ее с более горячими участками фронта.

Например, на Херсонщине враг пытается высадить свои ДРГ, обстреливает непосредственно Херсон, нанося значительный ущерб украинской логистике ударами дронами. Однако, по мнению военного эксперта, значительного продвижения или подготовки к форсированию Днепра пока не наблюдается.

"Форсирование Днепра предусматривает наличие десятков и даже сотен тысяч личного состава для того, чтобы перейти реку, закрепиться и расширять дальше плацдарм. Однако соответствующих действий нет", – подчеркнул он.

Что происходит на Запорожском направлении: смотрите на карте

Однако восточнее – на Ореховском и Новопавловском направлениях – идут активные боевые действия. Однако они, по мнению основателя БО "Реактивная почта", не такие тяжелые, как возле Покровска.

Самая тяжелая ситуация в Новопавловке Днепропетровской области, точнее на ее стыке с Донецкой областью. Там враг атакует больше всего и сосредоточил довольно серьезные войска, которые могут быть использованы для ударов на этом направлении,

– отметил военный эксперт.

Запорожье и для Украины, и для противника – стратегически важное, потому что, по его словам, через эту область происходит почти вся логистика на Донбасс. Кроме того, это крупный индустриальный и административный областной центр Украины.

Однако продвигаться в сторону Запорожья оккупантам будет очень трудно из-за определенной проблемы. Для того чтобы идти со стороны Мелитополя или восточнее, нужна хорошо работающая логистика,

– объяснил Павел Нарожный.

В то же время украинские силы в последнее время наносили успешные удары по железной дороге, которая идет на Мелитополь. Сжигалась российская техника целыми поездами благодаря ударам дронами и артиллерией.

Поэтому для того, чтобы наступать на Запорожском направлении, россиянам, по мнению военного эксперта, нужно выйти на административные границы Донецкой области. Соответственно сейчас они сосредоточат свои атаки и продвижение именно на Донбассе.

Что происходит на Запорожском направлении?