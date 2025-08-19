Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Россияне имели успех на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях, а украинцы – возле Доброполья.

Что происходит на линии соприкосновения?

В неопределенных районах Курской области 17 и 18 августа до сих пор продолжались боевые действия.

Российские власти подтвердили ранение своего генерал-лейтенанта Эседулла Абачева из-за украинского удара.

Оккупанты продолжили наступательные операции в направлении Сум , однако не достигли подтвержденных успехов.

, однако не достигли подтвержденных успехов. На севере Харьковской области российские войска атаковали на северо-восток от областного центра – вблизи Волчанска, Волчанских хуторов и Синельниково. Кроме того, продолжили наступательные операции в направлении Великого Бурлука. Продвижений не зафиксировано.

Об этом свидетельствуют видеозаписи с геолокацией, опубликованные 18 августа. По данным ISW, это произошло к северу от Лимана – к юго-западу от Редкодуба.

В частности, 17 – 18 августа оккупанты атаковали вблизи Среднего, Шандриголово и Карповки, а также в направлении Корового Яра и Дробышево; на северо-восток от Лимана – вблизи Колодезей и Мирного; на восток – вблизи Торского и на юго-восток – в направлении Ямполя и в районе Серебрянского леса.

Несмотря на наступательные операции на Северском направлении, россияне не достигли подтвержденных успехов.

Они атаковали на север от Северска – вблизи Серебрянки и Григорьевки, на восток – вблизи Верхнекаменского, на юго-восток – вблизи Выемки и Ивано-Дарьевки, а также на юго-запад – вблизи Федоровки.

Безрезультатно также прошли вражеские действия в направлении Часового Яра – оккупанты давили возле самого города и села Предтечино.

– оккупанты давили возле самого города и села Предтечино. Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении – а именно в северной части Яблоновки, что к северо-западу от Торецка

В частности, геолокационные кадры за 17 – 18 августа показывают, как украинские войска поднимают флаг в Золотом Колодце, что к северо-востоку от Доброполья. Итак, россияне продвинулись до населенного пункта, после чего эту территорию освободили.

Без продвижения врага обошлось на Новопавловском и Великомихайловском направлениях .

Что происходит в Донецкой области?

Напомним, в субботу, 16 августа, Владимир Зеленский рассказал о докладе Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Речь шла об успехах на некоторых "чрезвычайно сложных участках в Донецкой области" – на направлении Доброполья и Покровска.

Впоследствии руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что российская попытка прорыва и закрепления в Донецкой области "окончательно нивелирована".

Накануне командование украинского корпуса, который действовал на Покровском направлении, сообщило, что ВСУ зачистили населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое и Золотой Колодец – на северо-востоке от Доброполья. Сначала аналитики ISW эти заявления не подтверждали.

Использование Россией ударов беспилотников для создания эффекта воздушного перехвата на поле боя в ближнем тылу Украины серьезно затрудняет эвакуационные мероприятия в районе Покровска – Доброполье,

– также говорилось в сообщении.