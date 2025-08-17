Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Какая сейчас ситуация вблизи Доброполья?

Представитель группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов 15 августа заявил, что украинские силы стабилизировали российский прорыв вблизи Покровска и Доброполья.

В тот же день командование украинского корпуса, который действовал на Покровском направлении, сообщило, что ВСУ зачистили населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое и Золотой Колодец (все они расположены на северо-востоке от Доброполья).

Источник, связан с украинской военной разведкой, заявил, что украинским силам удалось частично стабилизировать ситуацию вдоль линии Веселое – Золотой Колодец – Кучеров Яр (на северо-восток от Доброполья).

Тем временем российские так называемые "военкоры" утверждают, что их войска достигли тактических успехов вблизи трассы Доброполье – Краматорск и продвинулись во Владимировке и Шахматном.

Аналитики ISW эти заявления не подтверждают.

Сообщается, что российское командование пытается перебрасывать войска и средства для развития прорыва вблизи Доброполья, но пока безуспешно.

Тем временем украинские власти продолжают проводить эвакуацию населенных пунктов вблизи района прорыва, что, вероятно, связано с повышенной угрозой со стороны российских дронов. Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин 14 августа объявил об обязательной эвакуации семей с детьми из Дружковки (северо-восток от Доброполья) и сел Андреевской громады, расположенных на северо-восток, север и северо-запад от Золотого Колодца. Всего в этих населенных пунктах проживает около 1 800 детей.

ISW продолжает оценивать, что использование Россией ударов беспилотников для создания эффекта воздушного перехвата на поле боя в ближнем тылу Украины серьезно затрудняет эвакуационные мероприятия в районе Покровска – Доброполье,

– говорится в отчете.

Напомним, 16 августа Владимир Зеленский заявил, что по всей линии фронта украинские защитники имеют успехи вторые сутки подряд. По словам президента, на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области, в частности на направлении Доброполья и Покровска, заметны положительные изменения.