Так, 15 июля стало известно, что ВСУ отбросили оккупантов возле семи поселков в районе Доброполья. Речь идет о Рубежном, Золотое Колодец, Веселое, Вольное, Шаховое, Никаноровка, Сухецкое, передает 24 Канал.

Смотрите также Уже есть определенные успехи, – офицер ВСУ рассказал, какая сейчас ситуация на Покровском направлении

Что происходит на Добропольском направлении?

В то же время захватчики не прекратили наступательные действия на Добропольском направлении.

В заявлении ОСУВ "Днепр" отмечается, что вражеская армия безуспешно атаковала подразделения ВСУ возле населенных пунктов Уют, Русин Яр, Полтавка и Владимировка.

Однако противнику удалось вытеснить украинские подразделения и оккупировать Попов Яр.

Также враг пытается расширить зону контроля у Нового Шахового и активизировал наступление в сторону Ивановки.

К слову, в СНБО сообщали, что Владимир Путин привез на встречу с Трампом в Аляску карту Донецкой области. На ней показано продвижение российских ДРГ. Глава Кремля хотел убедить американского коллегу. что Россия уже скоро способна обрушить фронт.

Напомним, что в разведке Великобритании подсчитали, сколько потерь и времени уйдет в России на оккупацию четырех украинских областей.