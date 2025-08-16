Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий. По его словам, оккупанты интенсивно атакуют на Покровском направлении.

К теме Продвижение противника на Покровском направлении остановлено, – "Азов"

Что известно о боях на Покровском направлении?

Как отметил офицер, Силы обороны Украины усилились некоторыми подразделениями на этом участке фронта. Там уже есть определенные успехи. Но детали сейчас лучше не раскрывать. Продолжается активная работа.

Враг пытался на фоне переговоров максимально развить успех. Просто вдребезги их "крошили". Это будет продолжаться. На многих участках Покровского направления есть успехи со стороны Сил обороны Украины,

– отметил Цехоцкий.

Оккупанты продолжают лезть небольшими группами и пытаются закрепиться. Также активно работает вражеская артиллерия.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите карту боевых действий

Добавим, подразделение офицера объявило сбор на дроны на оптоволокне. Военные сами закупают детали и собирают беспилотники. Они являются чрезвычайно эффективными.

Не буду говорить, на какое расстояние летают. Но это десятки километров. Эти дроны хорошо себя проявили. Круглосуточно идет настройка и комплектация. Чем больше будет таких дронов – тем меньше будет врага,

– подчеркнул военный.

Присоединиться к сбору можете по ссылке https://send.monobank.ua/jar/6sdTqMfXmS или QR-кодом.