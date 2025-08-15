В британской разведке подсчитали, сколько времени оккупантам надо для полной оккупации этих четырех областей, передает 24 Канал.

Смотрите также ВСУ отбросили россиян сразу возле 7 поселков в районе Доброполья, – DeepState

Сколько времени нужно России для захвата 4 областей Украины?

Учитывая темпы постепенного продвижения россиян на поле боя в 2025 году, им понадобилось бы примерно еще 4,4 года, чтобы полностью захватить территорию Запорожья, Херсонщины, Донецкой и Луганской областей.

Опираясь на данные украинского Генштаба относительно среднего уровня потерь оккупантов в 2025 году, разведка Великобритании спрогнозировала, что 4,4 года войны приведут примерно к 1 930 000 дополнительных российских потерь (убитыми и ранеными). Это в дополнение к примерно 1 060 000 потерь, которых Россия, вероятно, уже понесла с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

К слову, в СНБО заявили, что глава Кремля на встрече с Трампом в Аляске будет пытаться его убедить в том, что Россия способна быстро обвалить фронт в Донецкой области. Он будет показывать американцу карту с продвижением российских ДРГ.