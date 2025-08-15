Как пишет издание The Washonghton Post, глава Кремля будет убеждать Трампа, что Украина представляет угрозу для России, и Москва может согласиться на мирное соглашение только в случае сокращения ВСУ и изменения внутренней политики Киева, передает 24 Канал.

Смотрите также Один зависит от Трампа: командир назвал два инструмента, которые помогут ВСУ прижать врага

Зачем Путин везет на встречу с Трампом карту Донетчины?

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что Путин взял с собой на встречу с Трампом карту Донецкой области. Карту для диктатора подготовил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

На карте отмечены пути продвижения российских ДРГ.

Замысел врага – убедить США, что продвижение ДРГ демонстрируют способность армии России обвалить фронт и осуществить быстрый рывок на Донецком направлении, якобы у них все уже решено,

– объяснил чиновник.

При этом Путин не планирует уточнять, что вражеские диверсионно-разведывательные группы в составе имеют по 3 – 5 человек, а их просачивание совсем не одно и то же, что закрепление и удержание участков фронта.

Коваленко признал, что ситуация на фронте сложная. Однако у россиян нет возможностей быстро дойти до Краматорска и Славянска, как они это пытаются делать вид. Также противнику не удалось оккупировать ни Покровск, ни Константиновку. Эти города в планах Кремля должны были быть захвачены еще в 2024 году.