Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Яка зараз ситуація поблизу Добропілля?

Речник угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов 15 серпня заявив, що українські сили стабілізували російський прорив поблизу Покровська і Добропілля.

Того ж дня командування українського корпусу, який діяв на Покровському напрямку, повідомило, що ЗСУ зачистили населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівку, Веселе та Золотий Колодязь (усі вони розташовані на північному сході від Добропілля).

Джерело, пов'язане з українською військовою розвідкою, заявило, що українським силам вдалося частково стабілізувати ситуацію вздовж лінії Веселе – Золотий Колодязь – Кучерів Яр (на північний схід від Добропілля).

Тим часом російські так звані "воєнкори" стверджують, що їхні війська досягли тактичних успіхів поблизу траси Добропілля – Краматорськ та просунулися у Володимирівці та Шаховому.

Аналітики ISW ці заяви не підтверджують.

Повідомляється, що російське командування намагається перекидати війська й засоби для розвитку прориву поблизу Добропілля, але поки що безуспішно.

Тим часом українська влада продовжує проводити евакуацію населених пунктів поблизу району прориву, що, ймовірно, пов'язано з підвищеною загрозою з боку російських дронів. Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін 14 серпня оголосив про обов'язкову евакуацію сімей із дітьми з Дружківки (північний схід від Добропілля) та сіл Андріївської громади, розташованих на північний схід, північ і північний захід від Золотого Колодязя. Загалом в цих населених пунктах проживає близько 1 800 дітей.

ISW продовжує оцінювати, що використання Росією ударів безпілотників для створення ефекту повітряного перехоплення на полі бою в ближньому тилу України серйозно ускладнює евакуаційні заходи в районі Покровська – Добропілля,

– йдеться у звіті.

Нагадаємо, 16 серпня Володимир Зеленський заявив, що по всій лінії фронту українські захисники мають успіхи другу добу поспіль. За словами президента, на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині, зокрема на напрямку Добропілля та Покровська, помітні позитивні зміни.