Там було чутно вибух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.

Що відомо про вибух у Запоріжжі?

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 08:56. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння, а вже за кілька хвилин – про швидкісну ціль на Запоріжжя. Вже о 09:01 там було гучно. Згодом в області знову чули вибухи.

