На Запорожском направлении российские военные массово оставляют свои укрепления. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на информацию движения сопротивления "Атеш".
Читайте также Россиянам трудно продвигаться на Запорожье: военный эксперт назвал их самую большую проблему
Почему россияне массово убегают со своих позиций?
По данным агентов движения сопротивления, военнослужащие из 70-го мотострелкового полка, отказываются оставаться под постоянными ударами украинских дронов. Российское командование безответственно бросает солдат под непрерывные дроновые атаки, однако оккупанты самовольно отступают в тыл.
На фотографиях, полученных от самих военнослужащих, можно заметить заброшенные укрепления и ящики с боеприпасами. Позиции остались без охраны, а все полученные координаты уже переданы Силам обороны Украины.
Заброшенные позиции российских солдат / Фото "Атеш"
Обратите внимание! Партизаны отмечают, что подобные случаи происходят довольно часто и свидетельствуют о системных проблемах в российской армии.
Часть военных, оставляющих свои позиции пытается скрываться на оккупированных территориях, в частности в городе Бердянск.
Какова ситуация на Запорожском направлении?
- Военный аналитик Ян Матвеев считает, что россияне могут преследовать локальные цели в районе Орехова, однако для масштабного наступления на Запорожье у них не хватает сил. Зафиксированная переброска войск может быть лишь маневром для отвлечения внимания.
- По мнению военного эксперта Павла Нарожного, россиянам будет крайне сложно наступать на Запорожье, ведь для продвижения со стороны Мелитополя или восточных направлений необходима отлаженная логистика, которой у них нет.
- Сообщается, что Силы обороны могли поразить российское железнодорожное сообщение через оккупированную часть Запорожской области.