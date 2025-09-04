Про це у четвер, 4 вересня, повідомив військовий партизанський рух "Атеш", передає 24 Канал. Йдеться про Запоріжжя.
Дивіться також Росія окупувала два села на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень
Що відомо про переміщення техніки на Запоріжжя?
За підтвердженою інформацією "Атеш", протягом останнього місяця окупанти активно вивозять з окупованого регіону техніку. Йдеться про посилення більш пріоритетних напрямків, зокрема Запоріжжя.
Цей процес супроводжується постійними перевірками, і виявляється, що значна частина транспорту не здатна їхати своїм ходом,
– йдеться в повідомленні партизан.
Тож періодично військові вантажівки зупиняються просто вздовж дороги через несправності.
Зверніть увагу! Усю зібрану інформацію про переміщення окупантів і місця стоянки техніки "Атеш" оперативно передає Силам оборони України. "Ми закликаємо жителів Луганська приєднуватися до нашого руху", – пишуть партизани.
Ситуація на Запоріжжі: останні новини
- Наприкінці серпня Володимир Зеленський заявив, що Запорізький напрямок залишається небезпечним, оскільки росіяни накопичують там десантні сили й це угруповання достатньо велике.
- Нещодавно на Запорізькому напрямку бійці 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок".
- За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, росіянам у Запорізькій області збільшили ліміти використання снарядів для артилерії – на 54%.