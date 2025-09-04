Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав 4 ракетних і 63 авіаційних удари, застосувавши 28 ракет і скинувши 118 керованих авіабомб.

Яка ситуація на лінії зіткнення?

Окрім цього, росіяни залучили для ураження 6 104 дронів-камікадзе та здійснили 5 088 обстрілів, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 3 артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському й Курському напрямках українські оборонці відбили 5 атак росіян. Минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби та здійснив 252 артилерійських обстріли, зокрема 3 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку захисники зупинили 11 атак противника в районі населеного пункту Вовчанськ і в бік Кутьківки.

На Куп'янському напрямку відбулося 6 атак загарбників. Українці відбивали штурмові дії противника в районі населеного пункту Загризове та в бік Куп'янська, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 41 раз, намагаючись вклинитися в оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника поблизу Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в бік населених пунктів Пазено та Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки й Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Філія.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 18 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Толстой, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Іванівки, Новомихайлівки.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор здійснив 2 спроби прорвати оборону в напрямку населених пунктів Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку оборонці успішно зупинили атаку в напрямку населеного пункту Антонівка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

