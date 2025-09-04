Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Які наслідки атаки БпЛА на Україну?

Так, ворог атакував 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни,

– повідомили у ЗСУ.

Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Статистика збитих цілей 4 вересня / фото Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що відомо про нинішню атаку?