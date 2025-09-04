Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Які наслідки атаки БпЛА на Україну?
Так, ворог атакував 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни,
– повідомили у ЗСУ.
Зафіксовано влучання 28 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.
Статистика збитих цілей 4 вересня / фото Повітряні сили
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що відомо про нинішню атаку?
Після нічної атаки в Одесі спалахнула масштабна пожежа. Вогонь поширився у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль. Гасили пожежу понад 40 вогнеборців. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Ввечері у Харкові фіксували приліт "Молнії" по території навчального закладу на Салтівці. Внаслідок удару вибито 18 вікон, пошкоджено паркан. Постраждалих немає.
Крім того, дрони атакували і Харківщину. В результаті атаки російських БпЛА по населених пунктах Чугуївського та Лозівського районів виникли пожежі. Постраждали 5 цивільних людей.