Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

До теми Україну атакували крилаті ракети та дрони: куди летіли ворожі цілі

Чи справді в Молдову залетів "Шахед" 3 вересня?

Українські моніторингові спільноти заявляли, що російські дрони пролітали над Молдовою. Ба більше – потім пішли на Румунію.

Моніторингові канали про проліт "Шахеда" над Молдовою / Скриншоти 24 Каналу

Де був "Шахед" над Молдовою, відповідно до даних моніторів: показуємо на карті

Прикордонна поліція Молдови спростувала цю інформацію. Мовляв, повітряний простір країни не порушували.

Втім, служба отримала від українських органів влади інформацію про те, що російський безпілотник типу Shahed може пролетіти у північній частині Молдови.

Але міністерство оборони Молдови не підтвердило проліт.

Під час перевірки району потенційного прольоту дрона загрозливих об'єктів не виявили. Водночас перевірники чули "звуки, характерні для польоту дрона, та вибухи на території України". Про це повідомили патрулі прикордонної служби.

"Шахеди" не раз залітали в повітряний простір сусідніх країн