Про це повідомила Державна митна служба України.

Дивіться також Каскадне відключення: у Міненерго назвали причини блекауту та час повернення світла

Яка ситуація на українсько-молдовському кордоні?

У Державній митній службі України до уваги громадян і міжнародних перевізників, які планують перетинати кордон з Республікою Молдова, повідомили, що на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів.

Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину кордону! Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково,

– додали там.

Чому виникли проблеми в енергетиці?