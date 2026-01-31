Про це повідомила Державна митна служба України.

Яка ситуація на українсько-молдовському кордоні?

У Державній митній службі України до уваги громадян і міжнародних перевізників, які планують перетинати кордон з Республікою Молдова, повідомили, що на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів.

Просимо враховувати цю інформацію під час планування перетину кордону! Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково,
– додали там.

Чому виникли проблеми в енергетиці?

  • У частині населених пунктів Молдови, включаючи Кишинів, зафіксували масштабне відключення електроенергії. Це сталося через несприятливі метеоумови та проблеми в українській енергосистемі.

  • 31 січня в Україні сталося масштабне каскадне відключення електроенергії через збої в енергосистемі. Енергетики вже ліквідовують аварію.

  • У Міненерго кажуть, що о 10:42 в системі відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Прогнозують, що світло можуть повернути протягом найближчих 2 – 3 годин.