Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Какова ситуация на украинско-молдавской границе?
В Государственной таможенной службе Украины ко вниманию граждан и международных перевозчиков, которые планируют пересекать границу с Республикой Молдова, сообщили, что на украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров.
Просим учитывать данную информацию при планировании пересечения границы! О восстановлении пропускных операций будет сообщено дополнительно,
– добавили там.
Почему возникли проблемы в энергетике?
В части населенных пунктов Молдовы, включая Кишинев, зафиксировали масштабное отключение электроэнергии. Это произошло из-за неблагоприятных метеоусловий и проблем в украинской энергосистеме.
31 января в Украине произошло масштабное каскадное отключение электроэнергии из-за сбоев в энергосистеме. Энергетики уже ликвидируют аварию.
В Минэнерго говорят, что в 10:42 в системе произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Прогнозируют, что свет могут вернуть в течение ближайших 2 – 3 часов.