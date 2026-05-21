Новое исследование, определившее лучший город для экспатов, учитывает даже самые неожиданные факторы: от здравоохранения до легкости в обустройстве. И европейские города доминируют в рейтинге, пишет Euronews.

Почему многие люди стремятся жить за границей?

Согласно данным Департамента экономических и социальных дел ООН, сейчас более 300 миллионов человек живут за пределами страны рождения. Эта цифра уже почти вдвое больше, чем в 1990 году, и в дальнейшем она будет только расти.

После пандемии количество удаленных работников возросло, и так же стало больше и цифровых кочевников.

Кто такие цифровые кочевники?


Цифровые кочевники – это люди, имеющие удаленную работу и ведущие свою жизнь "кочевым" способом. Они работают удаленно из публичных библиотек, кафе, кооперативных помещений или даже из автомобилей. Многие путешествуют и не задерживаются в одной стране или городе надолго.

Также о переезде в другую страну часто задумываются пенсионеры, а количество переездов в связи с работой в 2026 году остается стабильно высоким.

Какой город является лучшим для иностранцев?

Сейчас список от консалтинговой фирмы Global Citizen Solutions – это первый рейтинг 35 городов, которые экспаты считают самыми комфортными. И компания оценивает не только "традиционные" показатели городов, но и:

  • стоимость жизни;
  • безопасность;
  • качество воздуха;
  • здравоохранение;
  • легкость обустройства;
  • владение английским языком среди местных жителей;
  • повышенная мобильность;
  • паспортная сила;
  • безвизовый режим.

И, после детальной оценки многих городов по шкале от 0 до 100 баллов оказалось, что наиболее дружественным и удобным для экспатов является Лиссабон – столица Португалии.

Лиссабон
Лиссабон – это лучший город для экспатов в мире / Фото Pexels

Лиссабон получил 88,49 балла. Вот какие еще города попали в верхушку рейтинга:

  • Амстердам, Нидерланды;
  • Мельбурн, Австралия;
  • Вена, Австрия;
  • Барселона, Испания;
  • Сингапур;
  • Окленд, Новая Зеландия.

Есть ли какие-то минусы в жизни в Португалии?

Несмотря на то, что Лиссабон – это самый комфортный город для иностранцев, на несколько вещей перед переездом следует учесть обязательно, особенно украинцам. Португалия – это достаточно популярная страна, но украинка, живущая там уже достаточно давно, призналась, что и недостатков там не хватает.

В комплекте с невероятной природой и прекрасным климатом идут также "мизерные выплаты" для беженцев и отсутствие высокооплачиваемой работы. Для украинцев вакансии чаще всего находятся именно в сфере уборки, а минимальная зарплата в Португалии сейчас составляет 920 евро – вот только цены на аренду в столице почти такие же.