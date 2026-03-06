Португалия – это солнечная и очень красивая страна, но это не значит, что там нет минусов. И перед тем, как решиться на переезд, следует рассмотреть все возможные нюансы, сообщает marina_pocahontas.
Что следует знать перед переездом в Португалию?
Украинка Марина поделилась, что в Португалии следует рассчитывать на собственные отложения и заработки.
Выплаты здесь мизерные, не рассчитывайте на выплаты,
– поделилась украинка.
Она рассказала, что в Португалию едет очень много украинцев, и не в последнюю очередь из-за того, что там в сезон достаточно много работы. Впрочем, работа эта почти вся на уборке. А вот люди, имеющие достаточно денег для того, чтобы открыть в Португалии бизнес, могут сорвать "джек-пот" – ведь там, по ее словам, очень много чего не хватает.
Украинка раскрыла неожиданные минусы Португалии: смотрите видео
Сама украинка проживает в Лагосе – и убеждена, что в городе Ирпень, откуда она приехала, гораздо больше удобств и комфорта.
Это вообще отдельная тема. Я могу рассказывать часами, чего здесь не хватает,
– добавила женщина.
В то же время женщина убеждена, что Португалия – это невероятная страна для улучшения ментального здоровья. Именно здесь ей спокойно и уютно. Но лучше всего будут жить здесь именно люди, имеющие удаленную работу.
Если ты IT-специалист – супер. Если ты простой смертный – тогда уборка,
– отметила блогерша.
В Португалии минимальная заработная плата достаточно невысокая по сравнению со многими другими странами Европы, и в 2026 году она составляет 920 евро, пишет Payroll.
