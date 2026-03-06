Португалия – это солнечная и очень красивая страна, но это не значит, что там нет минусов. И перед тем, как решиться на переезд, следует рассмотреть все возможные нюансы, сообщает marina_pocahontas.

Что следует знать перед переездом в Португалию?

Украинка Марина поделилась, что в Португалии следует рассчитывать на собственные отложения и заработки.

Выплаты здесь мизерные, не рассчитывайте на выплаты,

– поделилась украинка.

Она рассказала, что в Португалию едет очень много украинцев, и не в последнюю очередь из-за того, что там в сезон достаточно много работы. Впрочем, работа эта почти вся на уборке. А вот люди, имеющие достаточно денег для того, чтобы открыть в Португалии бизнес, могут сорвать "джек-пот" – ведь там, по ее словам, очень много чего не хватает.

Украинка раскрыла неожиданные минусы Португалии: смотрите видео

Сама украинка проживает в Лагосе – и убеждена, что в городе Ирпень, откуда она приехала, гораздо больше удобств и комфорта.

Это вообще отдельная тема. Я могу рассказывать часами, чего здесь не хватает,

– добавила женщина.

В то же время женщина убеждена, что Португалия – это невероятная страна для улучшения ментального здоровья. Именно здесь ей спокойно и уютно. Но лучше всего будут жить здесь именно люди, имеющие удаленную работу.

Если ты IT-специалист – супер. Если ты простой смертный – тогда уборка,

– отметила блогерша.

В Португалии минимальная заработная плата достаточно невысокая по сравнению со многими другими странами Европы, и в 2026 году она составляет 920 евро, пишет Payroll.

