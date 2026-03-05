Португалия – это популярная среди украинцев страна. Впрочем, немало людей, что переезжают туда, узнают о недостатках жизни уже слишком поздно, сообщает ukraine_portugal.

Какие есть минусы в жизни в Португалии?

Маленькая зарплата

В Португалии минимальная зарплата в 2025 году составляла всего 870 евро, однако с 2026 года она поднялась на 50 евро, и сейчас составляет 920 евро, пишет Portugal.gov.

Бюрократия

Если нужно оформить какие-либо документы в этой стране, на скорость надеяться не стоит – по словам украинки, это даже "невозможно".

Зима

Многие украинцы ошибочно считают, что Португалия – это страна вечного солнца. Впрочем, на деле зима в этой стране означает практически ежедневные дожди, а также случаются ураганы.

В Португалии нет централизованного отопления, поэтому греется кто как может: кто покупает обогреватель, а кто укрывается одеялом,

– поделилась украинка.

А из-за разницы в температурах в доме и на улице окна постоянно "запотевают", и для того, чтобы видеть что-то на улице, нужно протирать стекло каждое утро. Кроме того, конденсат возникает также на плитке в ванной, на потолке – и в конце концов это приводит к появлению плесени.

А плесень – это отдельная проблема, к которой многие люди, которые приезжают в Португалию, не готовы. Плесень возникает не только на стенах, потолках и шторке в ванной, но и на верхней одежде в шкафу, одеялах и даже обуви.

И спросите вы что с ним делать? А ничего. Просто некоторую одежду вы даже не спасете стиральным порошком, и ее просто нужно выбросить,

– пожаловалась блогерша.

Медицина

Болеть в Португалии украинка не советует: для того, чтобы купить простые лекарства, нужно приходить в больницу и сидеть там в очереди от 4 до 10 часов.

Аренда жилья

Найти жилье в Португалии непросто, ведь спрос на него большой. А то, что есть – совсем недешевое. Цены стартуют от 500 евро, и в начале аренды нужно внести несколько месяцев задатка.

Транспорт

Проблемой общественный транспорт становится именно в маленьких городках: его не так много, как нужно, а по выходным автобусы могут не ходить вообще.

