После переезда в другую страну очень легко растеряться, ведь хлопот хватает: найти жилье под аренду, работу, обустроиться... Впрочем, перед этим следует разобраться с необходимой документацией, без которой остальные вещи выполнить просто невозможно. И какие именно документы оформлять и в каком порядке, рассказывает nastia_espa.

Какие документы нужно оформить в Испании?

Первый документ, который нужно сделать по прибытии в Испанию – это NIE – Número de identitad de extranjero.

Это главный документ иностранца. Без него не сможете абсолютно ничего: ни открыть счет в банке, ни арендовать жилье,

– поделилась украинка.

Она оформляла NIE в отделении полиции. И для того, чтобы туда попасть, нужно взять предварительную запись – сделать это можно на сайте Cita previa.

Следующий документ – Empadronamiento. Это прописка по месту жительства, и она необходима для оформления большинства других документов. Для оформления прописки нужны:

контракт на жилье;

копия ID-карты владельца;

NIE;

паспорт;

заполненный бланк (можно сделать на месте).

Оформляется прописка в ближайшем Ayuntamiento.

Еще один важный документ, без которого в Испании никак – это Número de la seguridad social, то есть социальное страхование. Он необходим для официального трудоустройства и получения медицинских услуг.

Для того, чтобы получить, на электронную почту учреждения нужно прислать NIE, фото лица и NIE, а также номер телефона – и уже на следующий день вы получите свой номер социального страхования.

Украинка рассказала, как получить нужные документы в Испании: смотрите видео

Следующий документ – Tarjeta sanitaria. Благодаря медицинской карте украинцы в Испании получают не только доступ к бесплатной медицине, но и могут бесплатно получить некоторые рецептурные лекарства, или с большой скидкой. На оформление медицинской карты может уйти до 4-х недель.

Также в Испании следует открыть счет в банке. Понадобится он для зарплаты, оплаты аренды и коммунальных услуг.

Последний документ не менее важен – TIE. Это пластиковая карточка с NIE и в Испании это основной документ для украинцев. В этом документе указывается тип вида на жительство, срок действия и т.д., пишет Visit Ukraine.

