Австрия – это очень красивая страна со стабильной экономикой, и поэтому немало людей выбирают ее для переезда. Впрочем, перед тем, как решиться на этот шаг, следует учесть все возможные минусы, сообщает austrian.studycenter.

Интересно Без этого завернут на границе: сколько денег надо брать с собой в Польшу

Какие есть минусы жизни в Австрии?

Сложная бюрократическая система

Украинка поделилась, что прийти в банк и открыть счет в тот же день не получится. Записываться на визит следует по крайней мере за неделю вперед, а в некоторых инстанциях время ожидания может достигать даже месяца.

Рано закрываются заведения и магазины

В Австрии расписание работы заведений и магазинов не такой, как в Украине – все закрывается очень рано, а в некоторые дни может не открыться вообще. Украинка поделилась, что если официальный выходной приходится на будний день, магазины, аптеки и кафе не работают.

Блогерша рассказала о минусах Австрии: смотрите видео

Стоимость жизни

В Австрии жить становится дороже с каждым годом, и быстрее всего растут цены на недвижимость и аренду жилья.

Интересно! Сейчас семье из четырех человек для жизни в Австрии нужно иметь около 3690 евро в месяц, не учитывая стоимость аренды. А вот один человек может прожить на 1062 евро. За однокомнатную же квартиру в центре города придется заплатить примерно 864 евро, пишет Numbeo.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?