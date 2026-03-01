Австрия – это достаточно популярная страна Европы, которую многие украинцы выбирают не только для путешествий, но и для переезда, сообщает anastasiia.ar.buzova.

Какие есть минусы жизни в Австрии?

Украинка более года прожила в Вене, и многие вещи казались ей не только необычными, но и довольно неудобными. И первым недостатком стали цены на недвижимость. Купить квартиру в Вене очень дорого, а аренда превращается в "какой-то квест".

Для того, чтобы стать арендатором в Австрии, нужно не только внести депозит на три месяца вперед, но и предоставить владельцу жилья справку о доходах. И далеко не каждый арендодатель готов прописывать людей в жизни – а без этого получить документы на пребывание в Австрии невозможно.

Также недостатком украинка считает бюрократию, которая в Австрии есть повсюду: для того, чтобы получить бумажку, нужно пройти "десять кругов ада".

Третий минус – это медицина. Я просто боюсь здесь болеть. Я столкнулась с непрофессиональными врачами – теперь вы понимаете, почему украинцы ездят в Украину лечить зубы,

– поделилась блогерша.

Кроме того, в Австрии, по словам женщины, очень легко получить штрафы, ведь выписывают их "за все". Также в стране достаточно высокие налоги, и чем выше зарплата, тем больше налогов нужно заплатить.

К слову, Австрия – это страна, где нет минимальной заработной платы, вместо этого она определяется коллективными договорами. И сейчас для большинства людей минимальный заработок составляет 1700 евро в месяц.

