Многие ошибочно считают, что цены на продукты в Польше ниже, чем в Украине – но украинка поделилась, что это не так. Впрочем, и разница не такая, как может показаться, сообщает bohdana.kondratenko.

Какие цены на продукты в Польше и Украине?

Первым продуктом украинка выбрала сладкую газировку – за полтора литра в Польше нужно отдать 106 гривен. А вот в Украине та же бутылка стоит 55 гривен.

Вот еще несколько продуктов, которые выбрала девушка:

упаковка сметаны – 58 гривен, цена как и в Украине;

бутылка молока – 47 – 53 гривны.

Украинка сравнила цены в Польше и в Украине: смотрите видео

Но украинку больше всего удивляет то, что в Польше бутылки стоят в пластиковых упаковках, и нужно самостоятельно доставать их, чтобы покупать поштучно. Мясо же в Польше стоит дороже – упаковка куриного филе обойдется в 350 гривен против 250 в Украине.

А вот с яйцами здесь вообще прикол. Кроме того, что яйца есть разного размера – типа L, M, здесь яйца еще и делятся на, цитирую: "снесла курица, которая была только в сарае" и "снесла курица, которая была в сарае и выходила на улицу". 10 яиц среднего размера от обычной курицы – 126 гривен, а от свободной – 145,

– поделилась блогерша.

Таможенный картофель в Польше стоит 97 гривен за 2,5 килограмма, а вот немытый дешевле – 18 гривен за килограмм.

А вот выбор хлеба в Польше необычный: белого есть много, а также багетов за 30 – 40 гривен, а вот ржаного значительно меньше. Пол буханки черного хлеба украинке обошлось в 120 гривен.

Интересно! Средняя зарплата в Польше составляет 8187 злотых, то есть примерно 2107 долларов, пишет Remote People.

