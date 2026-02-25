Албания – это очень красивая, но не такая популярная страна, как Испания. Впрочем, украинка убеждена, что для жизни она подходит гораздо лучше по нескольким простым причинам, сообщает soloma.travel.

Почему украинка переехала в Албанию?

Для украинки основной выбор стоял между Албанией и Испанией. И несмотря на то, что с каждым годом все больше людей рассматривают Испанию как лучший вариант для переезда в Европе, женщина для себя сделала выбор в пользу Албании – и не пожалела.

Украинка рассказала о причинах переезда в Албанию: смотрите видео

Первое преимущество страны заключается в стоимости аренды.

Ведь в Албании можно снять за 400 – 500 евро хорошую качественную квартиру, в то время, когда в Испании – 1000+ евро как минимум, и то это будет квартира не очень: с плесенью и старенькой мебелью,

– поделилась украинка.

Интересно! Одному человеку для жизни в Албании нужно потратить примерно 31 563 тысячи гривен без учета арендной платы, пишет Numbeo.

Еще одним важным пунктом для женщины стало то, что в Албании нет большой бюрократии. Зато Испания "славится" тем, что документы там оформлять можно довольно долго. Кроме того, женщина также искала англоязычные частные школы, и в Албании удалось отыскать значительно лучшие варианты.

И – так, в Испании они тоже, конечно, есть, но цена на них космос. А в Албании это стоит 500 евро в месяц,

– добавила женщина.

Блогер также поделилась, что несмотря на мифы о том, что в Албании опасно, именно там она чувствует себя в безопасности.

