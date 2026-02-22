Испания – это солнечная, теплая и относительно недорогая страна ЕС – поэтому неудивительно, что многие украинцы выбирают для жизни за рубежом именно ее. И украинка Яна раскрыла, сколько денег следует иметь с собой, если вы планируете переезд, сообщает yana.launova.

Сколько стоит переезд из Польши в Испанию?

Перед переездом в другую страну следует отложить немалую сумму – ведь расходов впереди ожидает немало. В частности, дополнительные расходы следует учесть и в случае, если вы имеете домашнее животное.

Для своего кота украинка оформила документы – паспорт, справки, а также покупка переноски в самолет, и все это обошлось в 650 злотых, то есть 155 евро. За билеты на самолет пара с животным отдала 1100 злотых и еще 540 злотых за кота – то есть всего 390 евро.

На время поиска жилья для аренды пара жила в посуточных апартаментах. За две недели такого проживания пришлось отдать 800 евро.

Конечно, можно найти и дешевле, но мы выбирали по своему комфорту,

– поделилась девушка.

Пара решила не перевозить мебель из Польши в Испанию, а взамен приобрести новую уже на месте, поэтому на перевозке вещей удалось сэкономить. Оплату в таком случае берут за каждый килограмм, и пара заплатила 565 евро. Дополнительно 20 евро пришлось отдать за коробки и скотч.

Квартиру украинка искала с риэлтором, и как плату он брал стоимость одного месяца проживания – то есть 1500 евро. Также за квартиру пришлось внести месяц депозита.

Но нам удалось снизить цену у владельца до 1300 евро, потому что мы отказались от второго паркоместа и оплатили квартиру на 6 месяцев вперед. То есть здесь добавляем еще 5 месяцев аренды – это еще 6 500 евро,

– рассказала украинка.

За оформление документов и проезд в течение первого времени девушка отдала 60 евро. 515 евро стоила покупка мебели и обустройство рабочего места, еще 300 евро – различные безделушки в квартиру.

Также 400 евро стоили продукты на первое время, еще 30 – подключение интернета.

Подсчитав, я немножко была в шоке, потому что когда все это платили, не замечала, что получилось не так мало, как казалось – всего примерно вышло 7 400 евро,

– добавила блогерша.

Интересно! В общем одному человеку для жизни в Испании в месяц в среднем нужно 707 евро, не учитывая аренду. А вот семье из 4 человек для жизни в Испании понадобится 2517 евро, пишет Numbeo.

