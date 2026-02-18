Украинка, живущая в Испании, убеждена, что переезд в эту невероятную страну зимой – это не лучшая идея, сообщает olenaspain.
Почему не стоит переезжать в Испанию зимой?
Холод
Испания зимой – это не лето. Квартиры без отопления, влажность, холодные утра – этой зимой особенно холодно,
– поделилась украинка.
По ее словам, шансы подхватить в Испании простуду зимой очень высок.
Школа
Для людей, что переезжают с детьми, стоит также учесть то, что зима – это уже середина учебного года, и не лучшее время для того, чтобы ребенок присоединился к новому классу.
Мало того, что придется догонять программу, так еще и адаптироваться к новой среде. А дети обычно сдружаются еще в начале года, и зимой найти друзей может быть сложнее.
Сезонная работа
Испания – это страна, где очень много сезонной работы. И найти заработок летом значительно проще – а вот зимой многие кафе и рестораны просто прекращают работать.
Влажность и плесень
Даже если холода сильного в Испании не будет, это не спасет от влажности, которая в конце концов приводит к появлению плесени на стенах.
Для детей и аллергиков реальная проблема,
– добавила женщина.
Есть ли плюсы зимнего переезда в Испанию?
Одно из больших преимуществ, на которое точно следует учитывать – это меньшее количество туристов. Зимой испанские города спокойнее, и адаптироваться к другой жизни проще. Кроме того, найти жилье на долгий период также проще – арендодатели более открыты к длинным контрактам.
Кстати, цена за аренду также очень сильно колеблется от региона, пишет International Living. В частности, на севере и в маленьких городах цены значительно ниже – и однокомнатную квартиру можно найти примерно за 500 евро. А вот в крупных городах, например Валенсия, цены стартуют от 900 евро.
