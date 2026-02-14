Большинству людей, переезжающих в Испанию, нужно найти квартиру быстро – и из-за этого они обращаются к риелторам. Но даже наличие риелтора не гарантирует хорошее жилье – или жилье вообще, сообщает mrs.faustova.

Как в Испании риелторы обманывают клиентов?

В Испании комиссия риелторам обычно составляет 100, а иногда и 120% – и даже это не гарантирует хорошего жилья. И украинка Полина за несколько лет жизни в Испании уже успела понять, как риелторы "разводят" на аренду невыгодного, или непригодного к жизни жилья.

Квартира без возможности прописки

Часто во время осмотров риелторы обещают, что прописка обязательно будет, а потом оказывается, что сделать ее невозможно – в основном из-за того, что владелец жилья не хочет платить налоги.

А без прописки в Испании вообще трудно доказать, что ты здесь жил. И будут проблемы с городскими больницами, школами и так далее, – поделилась блогерша.

Строительство

В районе, где живет украинка, ведется очень активное строительство – и немало ее подписчиков после того, как она распространила видео, поделились, что риелторы предлагали им квартиры там. Впрочем, риелторы не упоминали о строительстве, или же отмечали, что оно уже заканчивается – хотя это неправда.

Квартира на продажу

Часто клиенты даже могут не видеть в контракте, что квартира, которую им предлагают под долгосрочную аренду, на самом деле выставлена на продажу.

Еще мне рассказывают, что риелторы переводят на украинский контракт и говорят: "Вот здесь все есть, подписывайте этот и тот экземпляр, там то же самое на испанском". И вот там-то, в испанском контракте нет этого пункта о том, что квартира на продажу, – пожаловалась девушка.

В таком случае в арендованную квартиру начнут приходить потенциальные покупатели, а со временем ее могут и купить, а арендаторов – выселить.

Украинка рассказала об аренде жилья в Испании: смотрите видео

Цена аренды

Украинка также советует очень внимательно смотреть в контракте, фиксированная ли плата за аренду и насколько она может подниматься ежегодно. Иногда случается такое, что после аренды квартиры владельцы повышают цену.

Интересно! Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Испании составляет примерно 960 евро. Впрочем, цена может зависеть от города – и самыми дорогими являются Мадрид и Барселона, пишет Relocate.me.

Район

Также часто риелторы в Испании обманывают, вроде район с квартирой тихий и замечательный, мол, есть много школ и тому подобное. Впрочем, украинка советует приехать туда самостоятельно, без риелтора, и погулять.

