Украинка, что уже живет в Испании, поделилась, что переезд в страну нужно очень тщательно продумать – иначе все закончится провалом и большим разочарованием, сообщает waiild3.

Что нужно знать перед переездом в Испанию?

Первое, и самое главное, что нужно для переезда – это деньги.

Без финансовой подушки переезд может закончиться провалом,

– поделилась девушка.

Ведь при поиске жилья следует подготовиться к тому, что владелец попросит не только плату за один месяц, но и депозит на два месяца вперед. А случается и такое, что владельцы просят оплатить полгода или даже год.

Интересно! Такие необычные правила – из-за окупасов в Испании. Из-за законодательства страны выселить арендаторов можно только через суд, и часто он длится месяцами или годами. Поэтому владельцы жилья пытаются убедиться в платежеспособности арендаторов.

Поэтому украинка предупреждает, что если квартира стоит 1200 евро, на старт жизни в Испании нужно значительно больше – по крайней мере втрое. Но есть еще один пункт, который перед переездом обязательно должен быть – и это стабильная работа, офлайн или онлайн.

В среднем стоимость однокомнатной квартиры в Испании в месяц – это 885 евро, пишет Numbeo. Впрочем, цена может сильно отличаться в зависимости от региона или расположения жилья в городе.

Многие люди переезжают, думая: "Разберемся на месте". А потом возвращаются домой без денег и с разочарованием. И дело не в том, что Испания дорогая, а в том, что сюда стоит ехать уже с планом заработка,

– добавила блогерша.

Кроме того, девушка советует подготовиться к совершенно новому ритму жизни. В Испании отличается не только язык, но и скорость предоставления услуг, есть больше бюрократии и очередей. А для того, чтобы адаптация прошла максимально просто, украинка советует как можно больше узнавать о стране перед переездом.

Последний важный пункт – это язык, ведь без испанского комфортно жить в стране не получится. Английский также будет плюсом – он поможет в течение первых месяцев; но испанский следует начинать изучать как можно раньше.

