Оказывается, в Испании кто-то может просто зайти в вашу квартиру, начать там жить, и сделать с этим ничего не удастся. О том, как это вообще возможно, и почему закон на стороне "окупасов", рассказывает mrs.faustova.

Интересно "Мусорная диктатура": вот за что в Италии легко получить штраф в 150 евро

Кто такие окупасы в Испании?

Украинка призналась, что именно окупасы были ее "страхом номер один" перед переездом в Испанию, ведь о них ее предупреждали практически все знакомые.

Есть два типа окупасов. Первые находят пустое жилье и просто заселяются, а дальше начинается самое интересное: выселить их законно почти невозможно. Пока владелец собирает документы, оккупанты уже ставят сигнализацию, меняют замки и имеют право там жить,

– поделилась украинка.

Но именно из-за второго типа окупасов, что очень популярен в Испании, там является распространенной практикой оплата аренды за жилье на много месяцев вперед. Владельцы квартир очень внимательно относятся к подбору арендаторов, ведь идут на большой риск.

Украинка рассказала о необычном явлении в Испании: смотрите видео

Иногда люди легально подписывают договор аренды, живут несколько месяцев в доме, а тогда просто прекращают платить. После этого выселить их из жилья уже почти невозможно.

Кроме того, испанский закон защищает окупасов – и если, например, у них есть дети, или они безработные, власть и закон полностью на их стороне. Это не преувеличение – их невозможно выселить,

– пожаловалась девушка.

Закон в Испании прежде всего защищает арендатора, а не владельца жилья. Это означает, что человек может владеть жильем, но не будет иметь права зайти в свою же квартиру.

Только в 2024 году в Испании зарегистрировали более 16 400 случаев, когда люди нелегально заселялись в чужое жилье, пишет Idealista. Лидирует Барселона – там таких случаев аж 5077 за год.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?