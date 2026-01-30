Виявляється, в Іспанії хтось може просто зайти у вашу квартиру, почати там жити, і зробити з цим нічого не вдасться. Про те, як це взагалі можливо, і чому закон на боці "окупасів", розповідає mrs.faustova.

Хто такі окупаси в Іспанії?

Українка зізналася, що саме окупаси були її "страхом номер один" перед переїздом до Іспанії, адже про них її попереджали практично усі знайомі.

Є два типи окупасів. Перші знаходять порожнє житло і просто заселяються, а далі починається найцікавіше: виселити їх законно майже неможливо. Поки власник збирає документи, окупаси вже ставлять сигналізацію, змінюють замки і мають право там жити,

– поділилася українка.

Але саме через другий тип окупасів, що дуже популярний в Іспанії, там є поширеною практикою оплата оренди за житло на багато місяців наперед. Власники квартир дуже уважно ставляться до підбору орендарів, адже йдуть на великий ризик.

Часом люди легально підписують договір оренди, живуть кілька місяців у домі, а тоді просто припиняють платити. Після цього виселити їх з житла вже майже неможливо.

Крім того, іспанський закон захищає окупасів – і якщо, наприклад, в них є діти, або вони безробітні, влада та закон повністю на їхньому боці. Це не перебільшення – їх неможливо виселити,

– поскаржилася дівчина.

Закон в Іспанії передусім захищає орендаря, а не власника житла. Це означає, що людна може володіти житлом, але не матиме права зайти у свою ж квартиру.

Тільки у 2024 році в Іспанії зареєстрували понад 16 400 випадків, коли люди нелегально заселялися у чуже житло, пише Idealista. Лідирує Барселона – там таких випадків аж 5077 за рік.

