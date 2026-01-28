Багато людей мріють про життя в Іспанії, бо уявляють тепле море, гарячий пісок та 300 сонячних днів на рік. Втім, українка Ірина, що вже живе у цій країні, розкрила неприємні нюанси іспанської зими, про які багато людей і не підозрюють, повідомляє irina_lifest.

Що потрібно знати про життя в Іспанії?

Українка Ірина розповіла, що гарне життя з морем та сонячними днями можуть отримати люди, які мають в Іспанії гарний заробіток – принаймні 3000 євро на родину.

А якщо у вас немає грошей, ви шукаєте дешеву квартиру, де немає опалення, будете ходити в шапці,

– поскаржилася українка.

Сама вона у квартирі одягає не лише шапку, але й два теплих светри, адже там дуже холодно. Проблема також в іспанських вікнах: вони не захищають від холодних зимових вітрів та створюють протяги у житлі. І навіть якщо у квартирі є кондиціонер для опалення, все тепле повітря швидко виходить через щілини у вікнах.

Окрім того, в Іспанії підлогу заведено повсюди викладати плиткою, а взимку вона швидко стає дуже холодною.

Опалення немає, і в квартирах холодніше, ніж на вулиці. Я іноді на вулицю виходжу, щоб погрітися, бо там вийшло сонечко. Готові ви до цього?

– поскаржилася жінка.

У квартирі ж температура тримається на рівні 11 градусів.

Де в Іспанії тепло взимку?

Втім, не вся країна взимку стає дуже холодною. На півдні Іспанії є кілька міст, де сонечком й теплом можна і справді насолоджуватися практично цілий рік, пише Expat Explore.

Малага . Місто – справжнє диво не тільки для людей, що прагнуть тепла взимку, але й для любителів старовинної архітектури.

. Місто – справжнє диво не тільки для людей, що прагнуть тепла взимку, але й для любителів старовинної архітектури. Канарські острови . Тенерифе – це надзвичайно популярний курорт Іспанії, і недарма, адже тепло там тримається довше, ніж в багатьох інших точках країни.

. Тенерифе – це надзвичайно популярний курорт Іспанії, і недарма, адже тепло там тримається довше, ніж в багатьох інших точках країни. Альмерія. В більшість зимових днів температура у цій провінції Андалусії не опускається нижче, ніж до 20 градусів.

