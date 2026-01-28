Многие люди мечтают о жизни в Испании, потому что представляют теплое море, горячий песок и 300 солнечных дней в году. Впрочем, украинка Ирина, что уже живет в этой стране, раскрыла неприятные нюансы испанской зимы, о которых многие люди и не подозревают, сообщает irina_lifest.

Что нужно знать о жизни в Испании?

Украинка Ирина рассказала, что хорошую жизнь с морем и солнечными днями могут получить люди, которые имеют в Испании хороший заработок – по крайней мере 3000 евро на семью.

А если у вас нет денег, вы ищете дешевую квартиру, где нет отопления, будете ходить в шапке,

– пожаловалась украинка.

Сама она в квартире одевает не только шапку, но и два теплых свитера, ведь там очень холодно. Проблема также в испанских окнах: они не защищают от холодных зимних ветров и создают сквозняки в жилье. И даже если в квартире есть кондиционер для отопления, весь теплый воздух быстро выходит через щели в окнах.

Кроме того, в Испании пол принято повсеместно выкладывать плиткой, а зимой он быстро становится очень холодным.

Отопления нет, и в квартирах холоднее, чем на улице. Я иногда на улицу выхожу, чтобы погреться, потому что там вышло солнышко. Готовы ли вы к этому?

– пожаловалась женщина.

В квартире же температура держится на уровне 11 градусов.

Где в Испании тепло зимой?

Впрочем, не вся страна зимой становится очень холодной. На юге Испании есть несколько городов, где солнышком и теплом можно действительно наслаждаться практически круглый год, пишет Expat Explore.

Малага . Город – настоящее чудо не только для людей, жаждущих тепла зимой, но и для любителей старинной архитектуры.

. Город – настоящее чудо не только для людей, жаждущих тепла зимой, но и для любителей старинной архитектуры. Канарские острова . Тенерифе – это чрезвычайно популярный курорт Испании, и недаром, ведь тепло там держится дольше, чем во многих других точках страны.

. Тенерифе – это чрезвычайно популярный курорт Испании, и недаром, ведь тепло там держится дольше, чем во многих других точках страны. Альмерия. В большинство зимних дней температура в этой провинции Андалусии не опускается ниже, чем до 20 градусов.

