Украинка, живущая в Испании, сначала была убеждена, что в южном городе Валенсии совсем не распространены различные уличные кражи. Впрочем, очень быстро она убедилась на своем опыте, что это не так – и рассказала о распространенных схемах мошенников, сообщает mrs.faustova.

Как работают мошенники в Валенсии?

Девушка рассказала, что ограбить ее попытались, когда она шла по улице. На нее наехал парень в велосипеде. Он носил маску, что скрывала лицо, и после "аварии" начал помогать украинке, чтобы убедиться, или с ней все в порядке.

А я выросла в Украине, поэтому если мой телефон в кармане, то я его держу в кармане рукой. И вот я чувствую, как он начинает за него тянуть,

– поделилась блогерша.

Мошенник сразу же понял, что девушка держит телефон и поняла, что он пытается сделать, и тогда поехал прочь. Уже позже она поняла, что парень выжидал с велосипедом за углом, присматриваясь к прохожим. Он заприметил украинку, что держала телефон в руках, и обратил внимание, в какой именно карман она его положила.

Украинка рассказала о кражах в Валенсии: смотрите видео

А уже тогда попытался его украсть.

Знаете, и таких схем становится все больше и больше. Недавно я узнала, что одну девочку обокрали в Zara. Схема та же: в тебя кто-то врезается, но у тебя очень много вещей на этих вешалках. Врезается в тебя и вытаскивает там деньги из сумочки, или телефон,

– рассказала девушка.

Еще одна история произошла в районе, где живет украинка: у девушки, что разговаривала по телефону, его выхватили прямо из руки во время разговора.

