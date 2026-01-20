В Испании есть немало штрафов, о которых украинцы даже не догадываются – и попасть на них можно и после переезда в страну, и даже просто во время отдыха. Поэтому лучше узнать о них заранее, сообщает mrs.faustova.

Какие необычные штрафы есть в Испании?

Ходить по городу в купальнике

Если вы пройдетесь по центру крупного испанского города – даже если он лежит на берегу моря – в одном купальнике или с голым торсом, за это быстро можно получить штраф. И немалый – 300 евро.

Кроме того, запрещено также и вытряхивать песок из полотенец – и на балконе, и в городе. За это нарушение наказание – 150 евро.

Управление автомобилем босиком или в шлепанцах

От друзей украинка узнала, что за неправильную обувь за рулем или его полное отсутствие в этой стране можно получить штраф в 200 евро.

Кроме того, за рулем запрещено есть, смотреть видео или краситься. А за мытье машины на улице или во дворе штраф в разных регионах Испании варьируется от 300 евро до 1000.

Подкормка голубей

Голуби – это птицы, которых можно найти в огромном количестве в любом городе, и некоторым населенным пунктам в Испании это совсем не нравятся. Поэтому для того, чтобы уменьшить количество пернатых, их запрещено подкармливать на улице. Кроме того, нельзя кормить также и уличных котов – за это штраф в 750 евро.

Бросать жвачки или окурки

За это действие в Испании также предусмотрен достаточно серьезный штраф: если поймают на нарушении, придется распрощаться с 200 евро.

