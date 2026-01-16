Многие мечтают провести отпуск в Испании, а Тенерифе – это один из самых популярных курортов страны. Впрочем, жизнь там может оказаться дорогой – и украинка, переехавшая на остров, поделилась, сколько тратит за месяц, сообщает 24 Канал со ссылкой на tenerifeetravel.

Какие расходы на Тенерифе?

Украинка раскрыла свой месячный бюджет на Тенерифе "без прикрас" – и на жилье на этом райском острове она тратит 850 евро. Также около 50 евро уходит дополнительно на оплату коммунальных услуг.

Без машины обойтись на острове достаточно сложно, но украинка не имеет собственной машины, вместо этого арендует ее. Стоимость аренды – 400 евро в месяц. Продукты и бытовые вещи обходятся в 450 евро.

В кафе и заведения девушка ходит не очень часто, поэтому эта статья расходов забирает всего 100 евро.

Шопинг – 200, и непредсказуемые расходы – минимум 100 евро,

– поделилась блогерша.

В итоге для комфортной жизни на Тенерифе без роскоши девушке хватает 2150 евро.

