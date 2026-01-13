Украинка, живущая в Барселоне, поделилась, сколько денег тратит ежемесячно на жизнь в этом известном городе, пишет 24 Канал со ссылкой на vikitamtwins.
Интересно В Испании планируют новые ограничения для туристов: они затронут самый популярный курорт
Сколько денег нужно на жизнь в Барселоне?
Украинка Виктория живет в Барселоне уже три года. И несмотря на то, что многие жалуются на то, что город слишком туристический и дорогой, ей жизнь там нравится. Поэтому она поделилась, сколько денег ей приходится тратить на жизнь там.
Первый пункт – это еда, и на нее у Виктории действительно уходит немало денег. В 90% случаев она ест в заведениях, а дома бывает редко, поэтому практически не готовит. На еду ежедневно девушка тратит 20 – 40 евро в день, а за месяц это получается от 600 до 1200 евро.
А вот транспорт – это самая дешевая статья расходов для девушки. Она имеет карточку для безлимитного проезда общественным транспортом, что за квартал стоит 45 евро. А затем, в месяц на него она тратит всего 15 евро.
Украинка раскрыла расходы в Барселоне: смотрите видео
Впрочем, украинка призналась, что иногда также ездит на такси, и на него тратит дополнительно 50 – 100 евро в месяц.
В Испании девушка уже имеет своего мастера по волосам и посещает салон каждые три месяца, и тратит на это 270 евро. Дополнительно на маникюр ежемесячно у нее идет 40 – 50 евро.
На шопинг украинка, по ее словам, тратит немного – 100 – 200 евро в месяц. Поэтому, целом ежемесячно без аренды квартиры девушка тратит от 900 до 1700 евро.
Что еще рассказывают украинцы в Испании?
Украинка, живущая в Испании, раскрыла 5 основных минусов для жизни в Испании в этой стране, о которых большинство туристов даже не догадываются.
Между тем еще одна украинка, что переехала в Испанию, раскрыла, какой город считает лучшим для жизни – и это не Барселона, не Мадрид и даже не Валенсия.