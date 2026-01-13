Українка, що живе у Барселоні, поділилася, скільки грошей витрачає щомісяця на життя у цьому відомому місті, пише 24 Канал з посиланням на vikitamtwins.

Скільки грошей потрібно на життя у Барселоні?

Українка Вікторія живе у Барселоні вже три роки. І попри те, що чимало людей бідкаються на те, що місто надто туристичне та дороге, їй життя там до вподоби. Тож вона поділилася, скільки грошей їй доводиться витрачати на життя там.

Перший пункт – це їжа, і на неї у Вікторії справді йде чимало грошей. У 90% випадків вона їсть у закладах, а вдома буває рідко, тож практично не готує. На їжу щодня дівчина витрачає 20 – 40 євро на день, а за місяць це виходить від 600 до 1200 євро.

А ось транспорт – це найдешевша стаття витрат для дівчини. Вона має картку для безлімітного проїзду громадським транспортом, що за квартал коштує 45 євро. А відтак, на місяць на нього вона витрачає всього 15 євро.

Втім, українка зізналася, що часом також їздить на таксі, і на нього витрачає додатково 50 – 100 євро на місяць.

В Іспанії дівчина вже має свою майстриню по волоссю та відвідує салон кожні три місяці, і витрачає на це 270 євро. Додатково на манікюр щомісяця в неї йде 40 – 50 євро.

На шопінг українка, за її словами, витрачає небагато – 100 – 200 євро на місяць. Отож, загалом щомісяця без оренди квартири дівчина витрачає від 900 до 1700 євро.

