Іспанія – це ідеальна країна для курорту та відпустки, а ось для життя вона підійде далеко не всім, повідомляє 24 Канал з посиланням на al.grmy.

Які є мінуси Іспанії для життя?

Перший великий недолік країни для дівчини – це те, що усі банки працюють лише з понеділка по п'ятницю до обіду.

Неважко здогадатися, що це робочі дні для більшості. І для того, щоб щось запитати, тобі потрібно взяти вихідний. Але навіть цього тобі може бути недостатньо. Бо ти прийдеш, а тобі скажуть: "приходьте через тиждень", і тобі знову доведеться відпрошуватися з роботи,

– поскаржилася українка.

Наступний незвичний аспект Іспанії, що не подобається українці – це спокійний ритм життя у цій країні. Іспанці, за її словами, повільні та ніколи нікуди не поспішають – і саме це й стає проблемою, коли потрібно зробити якісь документи.

Наприклад, до новорічних свят в Іспанії починають готуватися за кілька місяців. А якщо потрібно терміново зробити документи, то нічого не вийде.

Українка розповіла про мінуси Іспанії: дивіться відео

Третій недолік, що для українки є найбільш болючим – це іспанська сієста.

В обід закриваються абсолютно усі магазини, і тобі дуже пощастить, якщо ти зможеш купити продукти в цей час,

– поділилася дівчина.

Окрім того, не подобається їй і іспанська пошта: в Україні дівчина звикла до швидкої та якісної доставки, а ось в Іспанії посилку можуть залишити біля дверей дому та поставити статус "отримано".

Наступний момент, про який багато українців не знають – це важливість попереднього запису в Іспанії. Без сіти неможливо отримати зустріч з лікарем, у банку тощо. А отримати попередній запис часто дуже складно, особливо, якщо ви не вмієте говорити іспанською.

