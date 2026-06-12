Влада країни пояснює зміни необхідністю підвищити рівень безпеки та зробити міграційну систему більш прозорою. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник LSM.
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Що планують змінити?
За ухвалення документа проголосували 65 депутатів, проти виступили 17 парламентарів. Новий закон має замінити чинне регулювання та створити оновлену систему, яка охоплюватиме:
- питання в'їзду до країни,
- легального перебування,
- працевлаштування,
- інтеграції іноземців,
- а також процедури повернення осіб, які втратили право на проживання.
У Сеймі наголошують, що однією з головних цілей реформи є боротьба з фіктивною імміграцією та нелегальним працевлаштуванням. Голова парламентської комісії з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймонд Бергманіс заявив, що нові правила стануть "важливим кроком до формування безпечнішої та прозорішої міграційної політики".24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Сейм Латвії посилив міграційне законодавство / Фото Unsplash
До чого слід бути готовим?
Однією з ключових змін стане посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Закон передбачає додатковий скринінг громадян третіх країн, а також застосування нових процедур повернення відповідно до норм Європейського Союзу.
Крім того, Латвія планує активніше використовувати біометричні дані та обмін інформацією з європейськими базами даних. На думку авторів закону, це допоможе ефективніше встановлювати особи іноземців та підвищити рівень громадської безпеки. Зміни торкнуться і процедури отримання віз та посвідок на проживання.
Документ уточнює терміни розгляду заяв, а також розширює перелік підстав для відмови у видачі або анулювання документів у випадках, коли особа може становити загрозу громадському порядку чи безпеці держави.
Посилиться контроль ще до моменту в'їзду до країни. Відтепер заявники повинні будуть надавати більш детальну інформацію про:
- мету своєї поїздки,
- джерела фінансування,
- умови майбутнього перебування в Латвії.
Окремий блок нововведень стосується інтеграції іноземців. Закон передбачає програми ранньої адаптації, а також висуває вимоги щодо знання латиської мови для окремих категорій мігрантів. Також влада планує посилити нагляд за працевлаштуванням і навчанням громадян третіх країн.
Більшу відповідальність нестимуть роботодавці та освітні установи, які приймають іноземців. Таким чином у Латвії сподіваються запобігти випадкам фіктивного працевлаштування та використання навчання як способу легалізації перебування в країні.