Влада країни пояснює зміни необхідністю підвищити рівень безпеки та зробити міграційну систему більш прозорою. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник LSM.

Дивіться також Євростат спростував популярний міф про українських біженців у Польщі

Що планують змінити?

За ухвалення документа проголосували 65 депутатів, проти виступили 17 парламентарів. Новий закон має замінити чинне регулювання та створити оновлену систему, яка охоплюватиме:

питання в'їзду до країни,

легального перебування,

працевлаштування,

інтеграції іноземців,

а також процедури повернення осіб, які втратили право на проживання.

У Сеймі наголошують, що однією з головних цілей реформи є боротьба з фіктивною імміграцією та нелегальним працевлаштуванням. Голова парламентської комісії з питань оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Раймонд Бергманіс заявив, що нові правила стануть "важливим кроком до формування безпечнішої та прозорішої міграційної політики".



Сейм Латвії посилив міграційне законодавство / Фото Unsplash

До чого слід бути готовим?

Однією з ключових змін стане посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС. Закон передбачає додатковий скринінг громадян третіх країн, а також застосування нових процедур повернення відповідно до норм Європейського Союзу.

Крім того, Латвія планує активніше використовувати біометричні дані та обмін інформацією з європейськими базами даних. На думку авторів закону, це допоможе ефективніше встановлювати особи іноземців та підвищити рівень громадської безпеки. Зміни торкнуться і процедури отримання віз та посвідок на проживання.

Документ уточнює терміни розгляду заяв, а також розширює перелік підстав для відмови у видачі або анулювання документів у випадках, коли особа може становити загрозу громадському порядку чи безпеці держави.

Посилиться контроль ще до моменту в'їзду до країни. Відтепер заявники повинні будуть надавати більш детальну інформацію про:

мету своєї поїздки,

джерела фінансування,

умови майбутнього перебування в Латвії.

Окремий блок нововведень стосується інтеграції іноземців. Закон передбачає програми ранньої адаптації, а також висуває вимоги щодо знання латиської мови для окремих категорій мігрантів. Також влада планує посилити нагляд за працевлаштуванням і навчанням громадян третіх країн.

Більшу відповідальність нестимуть роботодавці та освітні установи, які приймають іноземців. Таким чином у Латвії сподіваються запобігти випадкам фіктивного працевлаштування та використання навчання як способу легалізації перебування в країні.