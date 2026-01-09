Испания – это идеальная страна для курорта и отпуска, а вот для жизни она подойдет далеко не всем, сообщает 24 Канал со ссылкой на al.grmy.

Какие минусы Испании для жизни?

Первый большой недостаток страны для девушки – это то, что все банки работают только с понедельника по пятницу до обеда.

Нетрудно догадаться, что это рабочие дни для большинства. И для того, чтобы что-то спросить, тебе нужно взять выходной. Но даже этого тебе может быть недостаточно. Потому что ты придешь, а тебе скажут: "приходите через неделю", и тебе снова придется отпрашиваться с работы,

– пожаловалась украинка.

Следующий необычный аспект Испании, что не нравится украинке – это спокойный ритм жизни в этой стране. Испанцы, по ее словам, медленные и никогда никуда не спешат – и именно это и становится проблемой, когда нужно сделать какие-то документы.

Например, к новогодним праздникам в Испании начинают готовиться за несколько месяцев. А если нужно срочно сделать документы, то ничего не получится.

Третий недостаток, что для украинки является наиболее болезненным – это испанская сиеста.

В обед закрываются абсолютно все магазины, и тебе очень повезет, если ты сможешь купить продукты в это время,

– поделилась девушка.

Кроме того, не нравится ей и испанская почта: в Украине девушка привыкла к быстрой и качественной доставке, а вот в Испании посылку могут оставить у дверей дома и поставить статус "получено".

Следующий момент, о котором многие украинцы не знают – это важность предварительной записи в Испании. Без сети невозможно получить встречу с врачом, в банке и тому подобное. А получить предварительную запись часто очень сложно, особенно, если вы не умеете говорить на испанском.

