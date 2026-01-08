Германия – это страна, где сейчас проживает больше всего украинцев в Европе. И недаром – ведь страна может похвастаться достаточно большим количеством плюсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на yuliaintrovert.

Что украинцам нравится в Германии?

Первый большой плюс Германии – это то, что в стране очень тихо и спокойно.

Все живут свою медленную жизнь, и это позволяет немного остановиться и ценить момент,

– поделилась украинка.

Второе преимущество – это экологический общественный транспорт, ведь он в Германии очень развит. Кроме того, нравится украинцам и то, что в стране все сортируют мусор. По мнению украинки, именно такие вещи, как эта, и отличают Германию от Украины – потому что "все следуют правилам".

Украинка раскрыла плюсы Германии: смотрите видео

Четвертый плюс Германии для девушки – это качественное и современное образование.

Здесь тебя точно чему-то и научат,

– добавила она.

Последнее, но достаточно важное преимущество – большинство людей в Германии достаточно спортивные и любят гулять. Никто не закрывается, люди выходят на свежий воздух.

