Німеччина – це країна, де наразі проживає найбільше українців у Європі. І недарма – адже країна може похвалитися досить великою кількістю плюсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на yuliaintrovert.

Цікаво Багатьом доведеться шукати роботу: що буде з виплатами для українців за кордоном у 2026 році

Що українці подобається у Німеччині?

Перший великий плюс Німеччини – це те, що у країні дуже тихо та спокійно.

Усі живуть своє повільне життя, і це дозволяє трохи зупинитися та цінувати момент,

– поділилася українка.

Друга перевага – це екологічний громадський транспорт, адже він у Німеччині дуже розвинений. Окрім того, подобається українці й те, що у країні усі сортують сміття. На думку українки, саме такі речі, як ця, і відрізняють Німеччину від України – бо "всі слідують правилам".

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Українка розкрила плюси Німеччини: дивіться відео

Четвертий плюс Німеччини для дівчини – це якісна та сучасна освіта.

Тут тебе точно чомусь та навчать,

– додала вона.

Остання, але досить важлива перевага – більшість людей у Німеччині досить спортивні та полюбляють гуляти. Ніхто не закривається, люди виходять на свіже повітря.

Що ще розповідають українці за кордоном?