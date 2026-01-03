Життя у США для багатьох українців – це мрія, тим часом як інші повертаються до Європи. Основна причина – це відсутність впевненості у завтрашньому дні, повідомляє 24 Канал з посиланням на eli.zhdanovich1.

Чому українка покинула США?

За словами блогерки, більшість українців перебувають в Америці за програмою U4U.

Ми повернулися з США до Європи три місяці тому. І якщо ще тоді багато людей не розуміли нашого рішення, то зараз все більше людей починають ставити собі запитання: "А що, якщо нам не продовжать статус?",

– поділилася українка.

Багато знайомих українки, що також проживають в Америці, розповіли їй, що в них програма скоро закінчується. А для українців у США це значить, що їхні дозвіл на роботу та водійські посвідчення стають недійсними.

Тобто люди залишаються без можливості офіційно працювати чи навіть просто сісти за кермо,

– поскаржилася дівчина.

Також вона не знає, що робити у такій ситуації, адже відповіді на неї немає. І ще пів року тому українка зрозуміла, що надійного способу залишитися у США вона не бачить, а жити у "підвішеному" стані їй не хотілося.

Тож зрештою українка з родиною переїхала з США до Польщі.

Що ще розповідають українці за кордоном?